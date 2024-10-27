أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء العسكري؛ الذي تعرضَت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.جاء ذلك في بيان للأمانة العامة، حذَّرت فيه الرابطة، من خطورة التصعيد وعواقبه الوخيمة، داعيةً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الصراعات وما في سياقها من التداعيات الدولية، ومعالجة مسبّباتها، واليقظة لإنذاراتها المبكرة.