سلّم الصندوق السعودي للتنمية 1,568 وحدة سكنية موّلها الصندوق لمحافظة أريانة (شمالي تونس)، وأشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني على تسليم الوحدات السكنية.وتتضمن المرحلة الأولى من جملة المشروع؛ الذي يتوزع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4,715 مسكناً اجتماعيّاً بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان، في كلمة لها، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها.من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي، معرباً عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشروعات التنموية التي تكفل بها في مختلف جهات الجمهورية.