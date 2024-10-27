قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 9 وحتى 16 أكتوبر 2024، بالكشف على 4,000 فرد، وإجراء 460 عملية جراحية متخصصة، وتوزيع 1,000 نظارة طبية، وذلك ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كيفة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.