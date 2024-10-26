التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ونائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف تيد شيبان، على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.