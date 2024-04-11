شاركت جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع جمعية نماء التطوعية الأطفال فرحة عيد الفطر المبارك من خلال توزيع أكثر من 4000 هدية «عيدية» متنوعة على الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة رفحاء، وفي الأسواق التجارية والمتنزهات العامة، كما شاركت الجمعية في وضع ركن للقهوة في مصلى العيد لمشاركة الأهالي فرحة العيد وتبادل المعايدة. وأوضحت الجمعية أن المبادرة تهدف إلى زيارة الأطفال في المستشفيات، وإدخال السرور على المجتمع المحلي، ورسم الابتسامة، والبهجة على النفوس بعيد الفطر المبارك، ولاقت المبادرة أثراً إيجابياً كبيراً على الجميع وخصوصاً الصغار.يُذكر أن للهدايا في العيد قيمة اجتماعية وتربوية، وأثراً طيباً في النفوس خصوصاً عند الأطفال، وتعني الكثير لديهم، في ظل الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وإشعارهم ببهجة العيد، إضافة إلى أن للهدية وقعاً إيجابياً كبيراً على النفوس والسلوك وخصوصاً الصغار.وفي المدينة المنورة، نظمت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة «مجتمعي» صباح أول أيام العيد، 11 لقاء معايدة في عدد من أحياء المدينة المنورة، وذلك ضمن 50 لقاءً مماثلاً تقيمها على مدار أربعة أيام في مختلف أحياء المدينة المنورة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وتتضمن لقاءات المعايدة مشاركة أهالي الحي الواحد مشاعر الفرح والبهجة بهذه المناسبة السعيدة، إضافة لمشاركة الأطفال في عدد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، بهدف إظهار وإشاعة الفرح بحلول العيد السعيد بين كافة أطياف المجتمع، مواطنين ومقيمين، وتعزيز التواصل والألفة بين أفراد المجتمع. وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور سمير المغامسي، أن المبادرة تأتي ضمن المشروعات والبرامج والمبادرات التي تنفذها «مجتمعي» من خلال مراكزها الاجتماعية، وأكاديمياتها الرياضية، والمجالس الاجتماعية في مختلف أحياء المدينة المنورة، وكذلك إدارة وإقامة الفعاليات التي تحقق التواصل والتنمية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الخدمات في الحي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيراً إلى دور هذه المشروعات والمبادرات في تمكين الأسر المنتجة وتنميتها عبر برامج رائدة، ودورات حرفية، وتدريبية متخصصة، وإتاحة الفرص للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها من خلال أسواق ومنافذ بيع في مختلف أنحاء المدينة المنورة لتعزيز الاستثمار الاجتماعي.