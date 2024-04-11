أدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكة المكرمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.وعقب الصلاة، استقبل ولي العهد الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدّموا التهنئة له بعيد الفطر السعيد، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع ولي العهد.وتلقى ولي العهد، اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعبّر ملك البحرين عن التهنئة لولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما بادله التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.كما تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وعبّر أمير دولة الكويت، عن التهنئة لولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير والمسرّات.