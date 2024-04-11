مع انقضاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، كرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التذكير بشرف خدمة الحرمين الشريفين الذي أنعم الله به على هذه البلاد. وفي كلمتين متفرقتين ليلة العيد وصباحه نوّه الملك سلمان بالشرف العظيم، حيث يعمل السعوديون بلا كلل ولا ملل في سبيل خدمة وراحة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون بالملايين سنوياً. وجسّد شهر رمضان مواقف عدة تشهد للسعوديين وأهل هذا البلد على عملهم الدؤوب في خدمة المعتمرين والزائرين من كل بقاع العالم.وبرهنت الأعداد المليونية غير المسبوقة التي زارت الحرمين في شهر رمضان ولم تسجل أي حالات طارئة أو أزمات خانقة على الجهود السعودية الجبارة في العمل على تسهيل وتيسير تجربة المعتمر والزائر للحرمين الشريفين.وشرف خدمة الحرمين الشريفين واجب لا يتوانى السعوديون عن أدائه دون البحث عن مكتسبات دنيوية أو انتهاز مصالح عابرة للحدود، بل تشهد خدمة ضيوف الرحمن من كل الأعراق والأجناس دون تفرقة على كرم السعوديين وتفانيهم.