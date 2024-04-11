استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس قادة وزارة الدفاع، وكبار مسؤوليها، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.ونقل وزير الدفاع خلال الاستقبال تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يتقبل من عموم المسلمين طاعاتهم وصالح أعمالهم.حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.