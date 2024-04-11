استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، بالقصر الحكومي، أمس، رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.ورفع أمير منطقة تبوك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.وأشاد أمير تبوك بالجهود والإمكانيات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك التنظيم والدقة العالية التي سهّلت للمعتمرين والزائرين أداءهم لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، منوهاً بما تعيشه المملكة من ازدهار ونمو في مختلف المجالات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة. وتناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه أمير تبوك بهذه المناسبة.