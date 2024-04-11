شهد محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، بمناسبة عيد الفطر المبارك في مركز الأمير سلطان الحضاري، بتنظيم بلدية المحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وبحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد من المشايخ والأهالي.

وألقى محافظ خميس مشيط، كلمة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بمناسبة عيد الفطر، ثم ألقى كلمته التي ذكر فيها: نحن في بلد الخير والعطاء، كل مواسمنا تترجم لخير الوطن والمواطن والحياة في بلادنا ذات جودة عالية تحقق فيها لإنسانها المسكون بحب وطنه وولاة أمره وكل ما يتطلع إليه.

وقال: في يوم عيد الفطر المبارك، وفي هذا المساء البهيج، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة عسير ونائبه والشعب السعودي العظيم بعيد الفطر المبارك، ونوجه تحية حب وفخر ونتشرف بمعايدة أبطالنا المرابطين على حدود الوطن للدفاع عن أقدس وأطهر وطن، وكل عام وأنتم بخير. بعد ذلك استمع الحضور لعدد من القصائد الشعرية، وشاهدوا عروضا مرئية، صاحبها عدد من اللوحات الفنية، بمشاركة الفرق الشعبية.