كشف استطلاع حديث أن 6% من السعوديين يقضون عيد الفطر في العمل نتيجة استمرار وتيرة أعمالهم خلال العيد.ونشر المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعا عاما يقيس فيه مستوى آراء المواطنين حول قضاء وقت صباح العيد، إذ أوضح الاستطلاع أن نحو 2% من السعوديين سيلجأون إلى النوم مباشرة بعد صلاة العيد كي لا يتأثر مستوى النوم لديهم.وأوضح الاستطلاع أن 41% من المواطنين يجتمعون مع الأسرة «الكبيرة» مثل الأعمام والأخوال، فيما يقضي 51% وقت صباح العيد مع أسرهم الصغيرة على غرار الوالدين، والزوجة، والأبناء، والإخوة، والأخوات. ونفذ الاستطلاع على عينة بلغ عددها نحو 842 مشاركا، توزعت النسبة الأكبر من تلك العينة على الذكور بواقع 64%، فيما الباقي كنّ من الإناث بنحو 36%.