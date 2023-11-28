أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في التقرير الربعي لإصابات العمل، أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023، شهدت انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022، إذ سجل الربع الثالث من العام الحالي 6,211 إصابة عمل مقارنة بـ 7,057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022. وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركاً مقارنة بـ 9,505,466 مشتركاً سجلها الربع الثالث لعام 2022م بارتفاع بلغ 12.4%، فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ 1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.وعن توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق، أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تعد أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل إذ بلغت 1,832 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1,020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بعدد 874 إصابة. وبين التقرير، أن الذكور غير السعوديين، كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بـ 5,539 إصابة، تلا ذلك السعوديون بواقع 477 إصابة، وسجلت الفئة العمرية 35 - 39 سنة الأعلى لإصابات العمل بواقع 1,232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30 - 34 سنة بعدد 1,130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25 - 29 سنة بعدد 1,057 إصابة عمل، وجاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب 3,951 إصابة، تليها حوادث السقوط بـ 1,927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابات.