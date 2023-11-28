في ثاني حالة هبوط اضطراري يشهدها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال أسبوع، تعرضت امرأة سعودية حامل في العقد الثالث من عمرها لمضاعفات صحية أثناء وجودها على متن إحدى طائرات الرحلات الدولية المتجهة من مدينة جدة إلى مطار القاهرة الدولي، ما استدعى كابتن الطائرة لتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حيث باشر مركز المراقبة الصحي بالمطار الحالة وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالة، ثم تحويلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سلمان الطبية.

وأوضح المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة لـ«عكاظ» أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة باشر صباح أمس (الإثنين) حالة لمواطنة سعودية بعد ورود بلاغ يفيد بتعرضها لمضاعفات صحية أثناء وجودها على متن إحدى طائرات الرحلات الدولية المتجهة من مدينة جدة إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضح حمودة أنه فور وصول الطائرة للمطار باشر الفريق الطبي الحالة حتى استقرت، وتم تحويلها بعد ذلك لمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة لاستكمال الفحوصات والخطة العلاجية اللازمة.