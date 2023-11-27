نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم في أعمال الدورة التاسعة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن، المقام في جمهورية السنغال.

وتعقد النسخة التاسعة من المنتدى تحت عنوان «أفريقيا والإمكانات والحلول في مواجهة التحديات الأمنية وعدم الاستقرار المؤسسي»، كما يهدف المنتدى لاستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.

حضر إلى جانب نائب وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي.