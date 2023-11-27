رصدت «عكاظ» انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة قيام أمانة عسير بوضع أحجار على مساحة جانبية على تقاطع طريقي الحزام الدائري والأمير سلطان في أبها، مؤكدة أنها غير لائقة أو مناسبة على الإطلاق لمدينة سياحية. وقال مصطفى بن عزيز: «شاهدت ما تم لتجميل المساحات التي على طريق الحزام الدائري، وأرى أن الأحجار وطريقة رصها غير لائقة بمدينة سياحية عالمية، حيث لا يوجد بها أي إبداع». وأضاف بندر آل مفرح: «نأمل إعادة التصميم في هذا الموقع لتحقيق الصورة البصرية الجاذبة للمكان». وقال عبدالله العدواني: «بالتأكيد منظر لا يليق بمدخل أي مدينة سعودية»، فيما ذكر الدكتور محمد الحربي: «في مدينة مثل أبها، التشجير وأنسنة الأماكن العامة أفضل خيار بدلاً من الأحجار والحصى التي تفقد المكان جماليته». وأضاف: «أبها ليست مدينة صحراوية». وقال محمد فايع: «اشتهرت منطقة عسير بأنها زراعية وأرضها وتربتها قابلة لاستنبات الكثير من أنواع الشجر والأعشاب وهي أجمل وأنفع بيئياً وجمالياً من وضع الأحجار بطريقة غير فنية في الأساس». من جهته قال أمين عسير المهندس عبدالله الجالي: «الناس ذكروا كفاية صخور، ولدينا في الأمانة خيارات وأشكال جمالية كثيرة».