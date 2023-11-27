استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اللواء محمد بن عوض القحطاني، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني.

وهنأ اللواء القحطاني بهذه الثقة، متمنياً التوفيق لكافة العاملين في القطاعات الأمنية وتأدية مهماتهم بكفاءة واقتدار في ظل دعم وزارة الداخلية لكافة الأجهزة الأمنية.

من جهته، قدّم نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد القحطاني، عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على متابعته ودعمه لكافة الأجهزة الأمنية على مستوى المنطقة.