نبهت السفارة السعودية في العاصمة الجورجية (تبليسي) جميع المواطنين الموجودين في جورجيا إلى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.

وجاء تنبيه السفارة بعد أن دعت السلطات الجورجية السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة 8 درجات، وأخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة.

ودعت السفارة إلى التواصل الفوري معها في حالة وجود طارئ لا قدر الله على الرقم التالي: 995598033300+.