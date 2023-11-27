تنفذ مدراس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بداية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي للعام الدراسي الحالي 1445 اعتباراً من يوم الخميس الموافق للخامس من شهر شعبان للعام الحالي، بدلاً من موعدها المحدد في الخطة الزمنية للعام الدراسي وهو يوم الأحد الموافق للثامن من شهر شعبان.

ويأتي تقديم الاختبارات بسبب تزامن إجازة يوم التأسيس لهذا العام مع آخر يوم في اختبارات نهاية الفصل وهو يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر شعبان.

وستنتهي المدارس من كافة أعمال الاختبارات وإعلان النتائج وذلك بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر شعبان.