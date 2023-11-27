أجرى مستشفى دكتور سليمان فقيه بجدة، بنجاح جراحة العمود الفقري بالمنظار الجراحي (MISS) باستخدام تقنية جراحية خاصة لأول مرة في المملكة تدعى (جراحة العمود الفقري بالمنظار ثنائي الفتحة من جانب واحد) UBE.

ويفتخر المستشفى بالإعلان عن العلاج الناجح لأول مريض يعاني من مشكلة بالظهر شديدة تدعى (تضيق القناة القطنية ثنائي المستويات)، مشيرا إلى أن جراحي الأعصاب استخدموا تقنية جراحية خاصة تدعى (جراحة العمود الفقري بالمنظار ثنائي الفتحة من جانب واحد) وهي تقنية حديثة أصبحت شائعة أخيرا، وقد تم استخدامها على نطاق واسع في علاج أمراض التنكس العنقي والصدري والقطني وتحمي بنية العمود الفقري بشكل كبير.

وأوضح المستشفى أنه تم تقديم هذا الإجراء الجراحي المبتكر إلى المملكة العربية السعودية من قبل الدكتور خالد عبدالشافي في أوائل عام 2021، ويوفر مزايا كبيرة مقارنة بجراحة العمود الفقري المفتوحة التقليدية مع شقوق أصغر، وضرر أقل في العضلات، ومكوث أقل في المستشفى، وأوقات تعافٍ أسرع، مما يمكن للمريض استئناف حياته الطبيعية بشكل أسرع.

وفي التفاصيل، اشتكى المريض من صعوبة المشي لمسافات طويلة، والحاجة إلى الانحناء للأمام لتخفيف الضغط على أسفل الظهر، ومواجهة الألم أو الخدر في الساقين. في بعض الأحيان يواجه المريض تحديات في التحكم في وظائف الأمعاء والمثانة.

وخضع المريض للجراحة على مستويين بشقوق صغيرة جدا في الجلد، مما ساعد على تقليل تمزق الأنسجة والألم. سمحت تقنية جراحة العمود الفقري UBE للجراحين برؤية منطقة الجراحة مباشرة، مما جعل الجراحة أكثر دقة وأقل تدخلاً.

وتكللت العملية بالنجاح، وكان المريض بصحة جيدة، وكان من المقرر خروجه بعد 24 ساعة فقط من الجراحة مع خطة شخصية للعلاج الطبيعي لاحقا.

ويبرز نجاح (جراحة العمود الفقري بالمنظار ثنائي الفتحة من جانب واحد) تفانينا في تطوير التقنيات الطبية وتحسين نتائج المرضى، كما قال الدكتور خالد عبدالشافي، الجراح الرئيسي في العملية ومناصر رئيسي لتبني جراحة العمود الفقري بالمنظار الجراحي (MISS).

وتمتد قصة النجاح إلى ما وراء الفريق الطبي، حيث أعربت عائلة المريض عن امتنانها للرعاية الاستثنائية والخبرة التي قدمها فريق مستشفى دكتور سليمان فقيه حيث أحدث فريق جراحة الأعصاب فرقا كبيرا في رحلة التعافي.

وأوضح الرئيس التنفيذي الدكتور فاتح محمد جول أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه هو المستشفى الخاص الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي يقدم جراحة العمود الفقري بتقنية الـUBE.

إن التزامنا بتوفير أحدث رعاية طبية هو ما يجعل مستشفى الدكتور سليمان فقيه رائدا في مجال العناية بالعمود الفقري. وهذا يتماشى مع هدفنا لتقديم رعاية صحية من الدرجة الأولى لمجتمعنا.

عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

تأسس مستشفانا الرئيسي، مستشفى الدكتور سليمان فقيه، في عام 1978، وهو يكمل الـ46 عاما المجيدة. وهي مستشفى خاص متعدد التخصصات للرعاية الثلاثية ولها العديد من الإنجازات الرائدة في سجلها بجدة، بالمملكة العربية السعودية. إنها بمثابة منارة للتميز في الرعاية الصحية، مع تاريخ عريق يبلغ 46 عاما مكرسة لتقديم رعاية طبية استثنائية وتعزيز ثقافة الشفاء.

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