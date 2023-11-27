أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أمس (الأحد) إطلاق خدمة (طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية).

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن بإمكان أي موزع سيارات يرغب بإضافة وكالة سيارات جديدة التقدم بالخدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال الرابط https://monafsa.gac.gov.sa/Home/ServiceDetail/33 وستندرج الخدمة الجديدة تحت خدمات التركز الاقتصادي.

وقال إن الخدمة تهدف إلى أن تقوم الهيئة العامة للمنافسة بدراسة طلبات المنشآت التي ترغب بإضافة وكالة سيارات جديدة مما لا يؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلك.

وأضاف أن الهيئة العامة للمنافسة تسعى من خلال خدماتها للمحافظة على المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.