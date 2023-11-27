منح دليل الصحة النباتية وزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية اتخاذ ما يلزم عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة، ومنع الدليل نشر أي مطبوعات إرشادية إلا بموافقة الوزارة.وكشف الدليل تولي الجهة المختصة بالوزارة، استشعار الآفات الجديدة والمستحدثة وتحديد الإجراءات الوقائية والحد من دخولها والمكافحة المبكرة. وإلزام الوزارة بمتابعة الأمراض والأوبئة التي تصيب القطاع الزراعي في الدول الأخرى وتبليغ ممثليات المملكة في الخارج في أسرع وقت ممكن بما يتوفر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب القطاع الزراعي في الدول الأخرى. كما ألزم الدليل الجديد كل من يكتشف من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.كما تتولى الوزارة، إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل ومنع أي مادة من مناطق الحجر وإليها ومنع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر ومنع نقلها أو بيعها. كما لا يسمح لأي شحنة نباتية بالدخول إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر، وللسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر، كما لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا (النظام). وللوزارة أيضاً منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.لماذا ترفع الرايات الملونةفي المناحل ؟ونبه الدليل في ملف مكافحة الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراء النحالين، بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق لمعرفة فترات الرش المتوقعة سنوياً، وللحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم، بما فيها وضع علامات مميزة (رايات ملونة) حول المناحل مباشرة، لتلافي الرش المباشر على النحل، وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عملية رش متوقعة. وشدد الدليل، على أنه لا يتم نشر أي مطبوعات إرشادية في ما يخص قطاع الزراعة إلا عن طريق الوزارة أو من تفوضه. كما يلتزم المزارع الذي أقامت الوزارة في مزرعته أو تحت حيازته حقلاً إرشادياً بالسماح للمزارعين الراغبين في الاسترشاد، والاطلاع على التقنيات المطبقة في الحقل الإرشادي وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، كما لا يسمح بتنفيذ أي نشاط أو حملات أو قوافل إرشادية أو فعاليات زراعية إلا بعد موافقة الوزارة أو من تفوضه.