أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، بدء استقبال طلبات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير القادم، ويهدف المعرض، في نسخته الثانية، إلى استعراض مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.وأوضحت الهيئة، أن معرض «فومكس»، يهدف أيضاً إلى مواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم. كما أشارت الهيئة إلى أن المعرض يُعد فرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية، وسيضم نحو 200 عارض محلي وعالمي، مؤكدةً حرصها على النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام السعودي؛ لتكون نسخة شمولية بأنشطتها المتنوعة، إيماناً منها بأن الإعلام لم يعد مقتصراً على المؤسسات، بل يجب أن يشمل الأفراد بما يتماشى مع المستجدات الرقمية وقدرة الفرد على إيصال رسالته عبر منصات التواصل الاجتماعي.