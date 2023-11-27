شاركت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في الفترة من 22 – 24 نوفمبر الجاري، في جلسة منظمة السكر الدولية الـ63 والمؤتمر الذي عقد على هامش الجلسة بمقر المنظمة في مدينة لندن، وتم خلال الجلسة انتخاب المملكة عضواً في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة الثانية على التوالي.وتضمنت أعمال الجلسة والمؤتمر المصاحب العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطورات السوق العالمية للسكر، ووضع وتوقعات الإمدادات والطلب العالمي والأسعار، إضافة إلى آخر التطورات في ما يتعلق بإنتاج الوقود (الإيثانول) من المحاصيل المنتجة لخام السكر.وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس، أن مشاركة الهيئة في اجتماعات وفاعليات المنظمة، تأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، وحرص المملكة على استقرار أسواقه كون أن سلعة السكر من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية وواحدة من السلع الغذائية التي تقوم المملكة باستيرادها من الخارج.يشار إلى أن منظمة السكر الدولية، تُعد منظمة حكومية دولية، ومقرها لندن، وتم تأسيسها بموجب اتفاقية السكر الدولية لعام 1968، لتكون الهيئة المسؤولة عن إدارة الاتفاقية، وبعد انضمام المملكة رسمياً كعضو في المنظمة وصل عدد الدول الأعضاء فيها إلى 88 دولة، وتعمل المنظمة على تشجيع تجارة السكر عن طريق جمع ونشر معلومات عن سوق السلعة، والبحث في استخداماتها الجديدة والمنتجات ذات الصلة.