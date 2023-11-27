تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق أعمال منتدى جازان للاستثمار في نسخته الأولى يومي (الأربعاء والخميس) القادمين.وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجازان أحمد أبو هادي لـ«عكاظ»، أن المنتدى الذي ينطلق الأربعاء القادم، يحظى برعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسيوفر استثمارات في المنطقة بقيمة 38 مليار ريال في العديد من المشاريع.وأشار إلى أن رعاية ولي العهد، تشير إلى اهتمامه بمنطقة جازان كمثل اهتمامه بالمناطق الأخرى، بالتنمية والاقتصاد ودعم ودفع جهود الاستثمار؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومنها زيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج الإجمالي من 3.8 % إلى 5.8 %.وعن الأهداف من إقامة الملتقى، قال أبوهادي: «بتوجيهات من أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، ومن دور الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بأهمية جذب الاستثمارات للمنطقة لزيادة نمو قطاع الأعمال، ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تضمن العمل إقامة فعالية كبرى تهدف إلى إلقاء الضوء على المناخ الاستثماري بالمنطقة، والترويج للفرص الاستثمارية المعتمدة على الميزات النسبية بجميع محافظاتها، والتعريف بالتوجهات الإستراتيجية الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، وإجراء مناقشات حول قضايا تنمية قطاع الأعمال، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من اقتراحات وتوصيات بشأن زيادة جذب الاستثمار والنمو الاقتصادي بالمنطقة عموماً».وعن المتوقع والمأمول من الملتقى، أضاف أبوهادي: «سقف التوقعات من المنتدى لدينا مرتفع من خلال انطلاقة قوية لترويج الاستثمار في المنطقة عالمياً ومحلياً، وتقديم مقترحات يمكن من خلالها زيادة تعزيز تنافسية وبيئة الأعمال حتى تصل المنطقة للأكثر جذباً للاستثمار وجودة للحياة في المجالات الصناعية والسياحية والترفيهية».وبشأن وجود شراكه إستراتيجية، أفاد أبوهادي بقوله: «هناك شراكات إستراتيجية لقطاع الأعمال مع جهات محلية وعالمية، إذ من المتوقع إبرام اتفاقيات استثمارية بقيمة 38 ملياراً لمشروعات كبرى».وعن الشخصيات التي ستشارك في المنتدى، نوه إلى مشاركة 50 متحدثاً من المختصين في الشأن الاقتصادي والتنموي من المملكة والصين وكوريا وأفريقيا، في مقدمتهم أمير جازان، ونائبه، ووزراء التجارة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسفراء دول الصين، وجيبوتي، وإثيوبيا.وذكر، أنه ستوجد فعاليات مصاحبة، تتمثل في 11 جلسة عمل، و5 ورش، ومعرض مصاحب يضم 32 جناحاً، مشيراً إلى أن مخرجات المنتدى ستعود بالنفع على قطاع الأعمال بالمنطقة من حيث ضخ استثمارات بقيمة 38 مليار ريال، إضافة إلى مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بجازان بقيمة 500 مليون ريال في العديد من المجالات.