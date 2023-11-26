ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية عربية تورطت في ممارسة الغش لمنتجات الدقيق «المدعوم»، من خلال إعادة تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية، بهدف تسويقها وبيعها وتحقيق مكاسب سريعة.

وكشفت الفرق الميدانية تخزين كميات الدقيق بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية ما أدى إلى انتشار الحشرات بها، حيث جرى ضبط وحجز جميع الكميات، نظراً إلى ما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وأغلقت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع «وزارة الموارد البشرية» و«هيئة الأمن الغذائي» و«هيئة الغذاء والدواء» المستودع المخالف الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض.

كما تم استدعاء مالك المقر للتحقق من شبهة ارتكاب جريمة التستر التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة.

واشتملت الكميات المضبوطة على 1500 كيس فارغ جاهز للتعبئة بأسماء تجارية وهمية، و100 كيس دقيق معبأة زنة 10 كيلوغرامات، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش، ومنها ماكينة خياطة بعد التعبئة، وآلات طباعة التواريخ، وأدوات وزن المنتج.

وتؤكد وزارة التجارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.