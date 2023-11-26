جددت الإدارة العامة للمرور، تنبيه قائدي المركبات بضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، موضحة الحالات التي يعد فيها الالتفاف إلى اليمين مسموحاً او مخالفة لقطع الإشارة.

وأكد «المرور السعودي» عبر منصة «إكس» وجوب التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر، وإذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، حيث إن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

كما شدد على ضرورة التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان الطريق رئيسياً دون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة فيجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وحذّر «المرور السعودي» من الالتفاف لليمين في حال وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة «ممنوع الالتفاف لليمين» والإشارة الضوئية حمراء، حيث إن مخالفة ذلك يعد قطع إشارة.

يذكر أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية تبلغ غرامتها 3000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى.