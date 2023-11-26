سعياً منها لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، قامت عيادات دله العارض في مدينة الرياض، بتفعيل اليوم العالمي للطفل 2023، وذلك من خلال توفير خدمات طبية وتوعوية متنوعة، ومميزة للأطفال، والتي تتضمن الكشف، والتشخيص، وفحص أمراض الطفولة، بمختلف أنواعها، وذلك إسهاماً منها في المشاركة في تحسين صحة الأطفال، وتحقيق رفاهيتهم.

وتستحوذ حماية الأطفال ووقايتهم من الأمراض على أهمية كبيرة وسط مختلف المجتمعات، ومن بينها مجتمع المملكة، لأن هذه الوقاية تساهم -بدرجة كبيرة- في تحقيق صحة ورفاهية الأطفال، الأمر الذي يعمل على مساعدتهم على النمو في بيئة صحية خالية من الأمراض، مع ضرورة رفع وعيهم بأهمية اتباع خطوات الحياة الصحية التي توفر لهم حياة صحية، سليمة، حيث يستهدف اليوم العالمي للطفل التأكيد والتذكير بتوفير حقوق الطفل المتمثلة في الحياة الكريمة والصحة والتعليم واللعب، علاوة على الحق في الحياة الأسرية، وحمايته من العنف التمييز.

ويأتي قيام عيادات دله العارض بتفعيل اليوم العالمي للطفل 2023، إدراكاً منها بضرورة الالتزام بحقوق الطفل التي تنص عليها القوانين المحلية والإقليمية والعالمية، ومن بينها حقه في توفير العناية الطبية اللازمة، ونشر الوعي الطبي بذلك، إلى جانب حث الجهات ذات العلاقة، بأهمية العمل على تمكين شريحة الأطفال من تلقي الخدمات الطبية اللازمة، كإحدى أهم الشرائح التي يتكون منها المجتمع، لأنهم يمثلون الجيل القادم، مستقبلا.

ويوفر قسم الأطفال في عيادات دله العارض خدمات طبية عديدة ومميزة، وتتمثل في التشخيص الدقيق، والعلاجات لمختلف أنواع أمراض الطفل، حيث يشرف على القسم فريق طبي وفني متخصص، في مجال طب الأطفال، وحديثي الولادة، ويقدم الرعاية الصحية الشاملة، على درجة عالية من الجودة.

جدير بالذكر أن مجموعة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو 1000 طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.