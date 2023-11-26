برغم دخول منطقة الباحة في موسم الشتاء البارد منذ أسابيع؛ إلا أن اليوم (الأحد)، كان المناخ استثنائياً وأقرب للدفء؛ تزامناً مع انتظام أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في أكثر من 550 مدرسة؛ مستهلين الفصل الدراسي الثاني.

ورحّب مدير عام التعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني بالروح الإيجابية التي عاد بها الطلاب والطالبات، موضحاً أن تعليم المنطقة أكمل استعداداته لاستقبالهم، وسخر كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم وتأمين ما يعينهم على التحصيل العلمي والنهل من معين الوعي والمعرفة استشرافاً لخدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا، من أبناء وبنات الوطن، بالسير به قدما إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الإدارة وجميع المعلمين والمعلمات والموظفين والإداريين يعملون لتيسير العملية التعليمية للطلاب والطالبات بكل رحابة صدر لتذليل أي صعوبات ربما يواجهها أبناؤنا وبناتنا، حاثّا الجميع على القيام بواجبهم في التحصيل العلمي والجد والاجتهاد والمثابرة، ورفد عزيمتهم، بما يعزز ثقتهم في أنفسهم بتحمل المسؤولية، مستلهمين حرص حكومتهم الرشيدة عليهم ورعايتها الدائمة لهم.

وأكد الزهراني أن تعليم الباحة أنجز توزيع المقررات الدراسية التي وصلت لمستودعات الإدارة العامة للتعليم منذ نهاية الفصل الدراسي السابق، بتعميمها على جميع المدارس وفق خطة زمنية محددة وفق الاحتياج الفعلي عبر نظام نور، مشيرا إلى أن الإدارة عمدت إلى إقرار خطة إشرافية لزيارة مدارس المنطقة بهدف متابعة مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال 400 مشرف ومشرفة، وتمتد طيلة أيام الأسبوع الأول احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات ولتقديم العون والمساعدة لمديري ومديرات المدارس على تنفيذ برامج الاستقبال والتهيئة الإرشادية.