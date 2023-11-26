يعود، اليوم (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية، إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.يشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ الأحد 12 /‏‏ 5 /‏‏ 1445هـ، الموافق 26 /‏‏ 11 /‏‏ 2023م، وينتهي بنهاية دوام الخميس 12 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 22 /‏‏ 2 /‏‏ 2024م، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 22 /‏‏ 8 /‏‏ 1445هـ الموافق 3 /‏‏ 3 /‏‏ 2024م، وينتهي بنهاية دوام الإثنين 4 /‏‏ 12 /‏‏ 1445هـ الموافق 10 /‏‏ 6 /‏‏ 2024م.