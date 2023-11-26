تشهد مدارس المملكة كافة اليوم (الأحد)، بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم الانتهاء من العمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من الـ6 من شوال 1445 الموافق الـ15 من أبريل 2024م. ويبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (07:15د) صباحاً، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (الـ07:30) صباحاً، وسيكون موعد الحصة الأولى للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 مساءً.وتضمن التقويم الدراسي للفصل الثاني 3 إجازات مدرسية، ستكون الأولى الأحد الموافق للرابع من جمادى الآخرة (إجازة مطولة)، والثانية ستكون بنهاية دوام (الخميس) الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الآخرة، وتستمر لمدة 9 أيام (إجازة منتصف الفصل)، وستكون آخر الإجازات (الأحد) الموافق للسادس عشر من رجب (إجازة مطولة).من جهتها، أكدت وزارة التعليم أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول للدراسة، وتثبيت الغياب اليومي للطلاب والطالبات في نظام «نور» الإلكتروني، مع متابعة المتغيبين والتواصل مع أولياء أمورهم، مع تبصيرهم بالأضرار المترتبة على الغياب، وتأثير ذلك على المستوى الدراسي في نهاية الفصل.