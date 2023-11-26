ضبطت لجنة سداسية مكونة من أمانة جدة وهيئة الزكاة والجمارك والضبط الميداني ووزارتي الموارد البشرية والتجارة وإجادة، كميات من النكهات الإلكترونية تحتوي على نسب عالية للنيكوتين غير مطابقة للمواصفات وتحمل صوراً غير لائقة.ونفذت اللجنة السداسية، حملة تفتيشية على عدد من محلات بيع منتجات التبغ وأسفرت عن رصد كميات من النكهات. وأكدت أمانة جدة، أن الفرق الرقابية نفذت جولات على عدد من المحلات لبيع المعسل والسجائر، ضمن حملة مشتركة في حي (المروة)، وأسفرت عن ضبط مخالفات تشمل بيع منتجات تبغ غير مطابقة للمواصفات وأخرى تحتوي على عبارات وصور مخالفة، إضافة إلى منتجات مجهولة المصدر ومخالفات عدة. وتم خلال الحملة إتلاف 938 من النكهات الإلكترونية، و19 كيلوغرام معسلات مجهولة المصدر.وأوضحت الأمانة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.