وسّعت قناة «الحدث» نطاق عملياتها وتغطياتها وحجم حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معززةً من وجودها في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في وقت تتسارع فيه وتيرة الأحداث الإقليمية وتداعياتها على الساحة العالمية، مما يتطلب المزيد من الأخبار العاجلة والتغطيات الحية والمصادر الدقيقة على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، أطلقت «الحدث» اليوم (السبت)، غرفة أخبارها الجديدة من الرياض، إلى جانب استوديوهات البث المباشر التي تتمتع بأحدث المعايير الفنية والتقنية العالمية، بهدف تعزيز فعالية التغطيات المباشرة والتحليلات الشاملة لكل ما يجري في المنطقة، والإحاطة بالأخبار العاجلة أمام وخلف الكواليس، ما يوفر للمتابعين العرب في كل مكان مزيداً من الشفافية والدقة.

وتفاعلاً مع هذه الخطوة، قال وزير الإعلام سلمان الدوسري، عبر حسابه في منصة «إكس» اليوم: «من الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد؛ مرحلة جديدة تبدأها قناة «الحدث»، لتستكمل ما حققته من نجاحات في مسيرتها الإعلامية المتميزة، ولتكون فرصة إعلامية ذهبية أمام شباب وشابات المملكة للعمل والتدرب في أروقتها».

وفي موازاة ذلك، حرصت «الحدث» على تسخير آخر ما توصلت إليه الابتكارات التكنولوجية في قطاع الأخبار والبث المباشر، مِن الصورة عالية الدقة، والمحاكاة الرقمية، والشاشات الإيضاحية، والاستوديوهات التحليلية المجهّزة، وصولاً إلى استخدام تقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من أحدث أدوات القطاع الإخباري الفنية وطاقاته البشرية الأكثر كفاءةً وخبرة.

وتأتي هذه الخطوة التوسّعية البارزة لـ«الحدث» في وقت يزداد فيه الإقبال على متابعة الأخبار والأخبار العاجلة، الأمر الذي استدعى جرعة مضاعفة من التغطيات المكثّفة والمُتزامنة لكل ما يجري على الساحة العربية والإقليمية والعالمية، وبالتالي توفير القدر الأعلى من المصداقية والموضوعية للجمهور العربي في كل مكان.