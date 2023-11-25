قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، حيث وصل عدد البلاغات في مناطق السعودية 146 بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.