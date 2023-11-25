أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2 - 1445/5/8، الموافق 16 - 2023/11/22 عن ضبط 17,463 مخالفًا، منهم 10,856 مخالفًا لنظام الإقامة، و3934 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2673 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 773 شخصاً، 44% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 54 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 50,699 وافداً مخالفًا، منهم 44,091 رجلاً، و6608 نساء، في حين تمت إحالة 44,651 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1617 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,197 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.