التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، (الجمعة)، في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو، نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان السفير خوسيه خوليو غوميز.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

عقب ذلك، وقع نائب وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية للعلاقات الثنائية في جمهورية الدومينيكان السفير خوسية خوليو غوميز على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين السعودية والدومينيكان، كما وقع الخريجي ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في جمهورية الدومينيكان السفير هوغو ريفيرا فرنانديز، الاتفاقية العامة للتعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء والتوقيع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا وغير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان فيصل بن فلاح الحربي.

وفي السياق، عُقدت أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في الدومينيكان، وذلك في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو.

ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن جانب الدومينيكان نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان السفير خوسيه خوليو غوميز.

وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا والغير مقيم لدى جمهورية الدومينيكان فيصل بن فلاح الحربي.