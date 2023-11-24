ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته أكثر من (11) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة عسير.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّة أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.