كشفت الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، 55 مخالفة تستوجب فرض غرامات تراوح بين 200 - 500 ريال، وتسري أحكام الآلية على مستخدمي أنشطة النقل العام عند تقديمها على أراضي السعودية وإلى الدول الأخرى من قبل شركة نقل مرخص لها بمزاولة النشاط، كما لا يخل تطبيق هذه الآلية بتنفيذ أي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والاتفاقيات النافذة في السعودية.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى) اليوم (الجمعة) على موقعها الإلكتروني، فقد صنّفت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14، المخالفات إلى 6 جداول تضمنت المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات التالية: الالتزامات العامة للركاب، التزامات مستخدمي الحافلات بين المدن، التزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن، التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن، التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن، التزامات مستخدمي النقل البحري.

وتضمن الجدول الأول 14 مخالفة، إضافة إلى العقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، وجاءت كالتالي: حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة (مخالفة غير جسيمة، غرامتها 200 ريال)، عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة (مخالفة أجرة النقل، غرامتها 200 ريال إضافة إلى أجرة النقل)، استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (13 سنة لخدمات النقل العام بين المدن و8 سنوات لخدمات النقل داخل المدن) ويتم في هذه الحالة «رفض تقديم الخدمة»، إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين (مخالفة غير جسيمة، ويتم رفض تقديم الخدمة)، الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية عند طلب موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة ويتم في هذه الحالة رفض تقديم الخدمة أو الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن).

كما شمل الجدول الأول مخالفات: النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم (مخالفة غير جسيمة وغرامته 200 ريال)، عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالوجود بها دون تذكرة (بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها) وتُفرض غرامة 200 ريال إضافة إلى أجرة النقل، عدم إثبات الاستحقاق في ما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض) وينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك) وغرامتها 200 ريال إضافة إلى أجرة النقل، إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق، فيتم في هذه الحالة رفض تقديم الخدمة، أما مخالفة استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق، غرامتها 200 ريال، وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها (غرامتها 100 ريال)، الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة، فيتم في هذه الحالة رفض تقديم خدمة، العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به (مخالفة جسيمة، غرامتها 500 ريال)، أما شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة فيعد مخالفة غرامتها 200 ريال.

أما الجدول «2» فتضمن المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن، وهي كالتالي: الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز (مخالفة جسيمة، وغرامتها 500 ريال)، إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، الوصول إلى المناطق المحظورة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، عدم البقاء جالساً طوال الرحلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 100 ريال)، إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 100 ريال).

كما شمل الجدول «2» مخالفات: التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، وإزاء هذه المخالفة، تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات، إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة (مخالفة جسيمة، وغرامتها 300 ريال)، وضع القدم على المقاعد (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال).

ووفقا للآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، فقد نص الجدول «3» المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن، وهي كالتالي: الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز (مخالفة جسيمة، وغرامتها 500 ريال)، الوصول إلى مناطق غير مسموح بها (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 100 ريال)، دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل (مخالفة غير جسيمة) وفي هذه الحالة يتم رفض الإركاب، وفي حال الدخول إلى الحافلة تفرض غرامة بمبلغ 100 ريال.

إضافة إلى ذلك، شمل الجدول «3» المخالفات التالية: التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، تناول الأطعمة على متن الرحلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 100 ريال) باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل، إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة (مخالفة جسيمة، وغرامتها 300 ريال)، وضع القدم على المقاعد (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال).

أما الجدول «4» فقد كشف المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن، وجاءت كما يلي: الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز (مخالفة جسيمة، وغرامتها 500 ريال)، الوصول إلى مناطق غير مسموح بها (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، إغلاق المداخل والممرات وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار (مخالفة غير جسيمة، 100 ريال)، التدخين على متن القطار أو في المحطة أو المناطق المحظور فيها التدخين (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة (مخالفة جسيمة، وغرامتها 300 ريال)، وضع القدم على المقاعد (مخالفة طفيفة، وغرامتها 200 ريال).

وجاءت 10 مخالفات ضمن الجدول «5»، وهي المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن، وتمثلت في ما يلي: الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز (مخالفة جسيمة، وغرامتها 500 ريال)، التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 100 ريال)، دخول وسيلة النقل بقوة إذا كانت ممتلئة بالركاب (مخالفة غير جسيمة) «وفي هذه الحالة يتم رفض الإركاب وفي حال الدخول إلى الوسيلة تُفرض غرامة بمبلغ 100 ريال»، التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال).

كما اشتمل الجدول «5» المخالفات التالية: تناول الأطعمة على متن الرحلة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 100 ريال) «باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل»، إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة (مخالفة جسيمة، وغرامتها 300 ريال)، وضع القدم على المقاعد (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال)، الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار (مخالفة جسيمة، وغرامتها 500 ريال)، إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة (مخالفة غير جسيمة، وغرامتها 200 ريال).

وآخر جداول المخالفات، الجدول «6» الذي أوضح المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري، وهي كما يلي: التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية (غرامتها 200 ريال)، إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد (غرامتها 200 ريال)، وضع القدم على المقاعد (غرامتها 200 ريال)، التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين (غرامتها 200 ريال)، تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر (غرامتها 300 ريال).

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لـ«لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام» من خلال الرابط التالي: https://uqn.gov.sa/details?p=24105.