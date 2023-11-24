كشفت منصة «أبشر»، الرائدة في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن رسوم استبدال لوحات المركبات من خلال الحساب البنكي للمستفيد لا تشمل أجور خدمة استلامها وتوصيلها عبر المنصة، بل يجب سداد رسوم استبدال اللوحات من خلال الحساب البنكي أولاً، وبعد ذلك يمكن تنفيذ الخدمة وسداد أجور الخدمة أثناء تنفيذ الخطوات عبر منصة «أبشر».

وأكدت أن رسوم استبدال لوحات المركبة تبلغ 100 ريال يتم سدادها للمرور من خلال المدفوعات الحكومية عبر الحساب البنكي، وبعد ذلك يتم الدخول من خلال الهوية الرقمية إلى «أبشر - أفراد» من خلال الرابط التالي: http://absher.sa، وتقديم طلب استبدال لوحات المركبة باختيار «المركبات» ثم «إدارة المركبات» ثم اختيار المركبة، ثم «استبدال لوحات المركبة»، ثم «طلب جديد»، ثم اختيار «تالف»، ثم سداد مبلغ 143.75 ريال أجور استلام وتوصيل اللوحات شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وتتضمن شروط إتمام الخدمة عبر «أبشر»، الإقرار بصحة المعلومات والبيانات المسجلة في الطلب، وفي حال ثبوت خلاف ذلك يكون الشخص عرضة للمساءلة القانونية، وإضافة إلى ذلك ينص الإقرار على عدم قيادة المركبة لحين استلام اللوحات الجديدة، وتسليم اللوحة التالفة لمزود خدمة البريد.

وبيّنت المنصة أن توصيل الطلب يستغرق من 5 - 7 أيام عمل، وفي حال تجاوز المدة يمكن للمستفيد التواصل مع شركة التوصيل، وتجب مراجعة الشركة خلال 15 يوماً بعد استلام الرسالة التي تفيد بذلك لاستلام اللوحات، وبعد تجاوز هذه المدة سيتم إنهاء الطلب وإتلاف اللوحات المطلوبة.

يذكر أن خدمة استبدال لوحات المركبات تمكّن المُلّاك من إعادة إصدار لوحات المركبات المفقودة أو التالفة أو المسروقة التي يملكونها، إضافة إلى إمكانية تغيير مقاس اللوحة، أو إضافة شعار للوحة، واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة، فيما يلزم تسليم اللوحة القديمة لمزود خدمة التوصيل قبل استلام اللوحة الجديدة.