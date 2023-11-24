وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم (الجمعة)، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها سيارتي إسعاف، فيما غادرت مدينة الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشرة التي يسيرها المركز، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



