غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الجمعة)، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.





مشرف «سلمان للإغاثة» يزور مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري في العريش

زار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي أمس الأول، مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية.

واطلع عن كثب على المساعدات السعودية الإغاثية المتنوعة التي تشتمل على المواد الإيوائية والطبية والغذائية المقدمة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث اطمأن على اكتمال الترتيبات وجاهزية المساعدات تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.