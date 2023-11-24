بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واصلت المملكة العربية السعودية تقديم العون العاجل للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة في جوانب مختلفة، تخفيفاً لمعاناته الإنسانية الجسيمة الناجمة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.وشرعت المملكة في تقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين في غزة بدءاً من الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث تم توجيه 15 طائرة إغاثة حملت على متنها ما يزيد على 330 طناً من المساعدات الضرورية، شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية و10 سيارات إسعاف.كما تم إرسال سفينة محملة بـ43 حاوية من المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية، منها 18 حاوية كبيرة مخصصة للأدوية والمحاليل الطبية للطوارئ والعنايات الحرجة، والبقية مخصصة للأغذية والمواد الإيوائية.مشاريع عاجلةوتم إبرام عدة اتفاقيات لتنفيذ مشاريع عاجلة للنازحين في قطاع غزة بتكلفة 45,350,000 دولار.كما وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أربع اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة 150 مليون ريال. ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاستجابة الطارئة لدعم جهود البرنامج في توفير الغذاء للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عن طريق توزيع وجبات ساخنة وسلال غذائية للمستفيدين، بتكلفة 18 مليوناً و750 ألف ريال.ووقعت اتفاقية تعاون مشترك مع (الأونروا)، لتمويل أنشطتها في قطاعات الغذاء والإيواء والمياه والإصحاح البيئي داخل قطاع غزة، بقيمة 56 مليون ريال سعودي.