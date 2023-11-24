أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي إطلاق مشروع «سما»، وهو عبارة عن منصة رقمية تجمع الأرشيف الرقمي، ويضم أكثر من مليون مادة رقمية، ومن المتوقع انطلاقه خلال الربع الأول في 2024، مشيراً إلى انطلاق المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة ومعرض مستقبل الإعلام «فومكس» خلال فبراير 2024 بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.وأضاف: سيشهد المنتدى تواجد أكثر من 250 متحدثاً وخبيراً حول العالم وتواجد أكثر 200 شركة محلية وعالمية في المعرض المصاحب «فومكس»، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة بالإعلام ستسهم في مستوى جودة صناعة الإعلام وتدفعه لمواكبة أحدث تقنيات تلك الصناعة المتغيرة بشكل مستمر.وهنأ الحارثي وزير الإعلام سلمان الدوسري ومنظومة الإعلام السعودي بعد حصول الهيئة على جائزة Broadcast pro العالمية أخيراً، عن مشروع الاستديو الجديد A الذي يشمل أحدث التقنيات العالمية والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والذي سيبدأ البث منه خلال الـ6 الأسابيع القادمة.وقدم الحارثي خلال الاحتفالية السنوية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر وعدد من الإعلاميين القدامى ورموز المجتمع، شرحاً موجزاً عن طموحات هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشاريعها، وقال: «اليوم أكملنا في قناة السعودية الآن أكثر من 200 ساعة بث تلفزيوني مباشر، وهذا المشروع يعد مرآة تعكس الحراك التنموي في مختلف المناطق».إثر ذلك، كرم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، طلاب وطالبات الدفعة الثانية من خريجي البرنامج التدريبي «المنتج والمقدم التلفزيوني» المشترك بين الهيئة ونيوم، والذي يضم 35 متدرباً أكملوا 360 ساعة تدريبية على مدى 6 أسابيع، اكتسبوا خلاله خبرات متخصصة في مجالي التقديم التلفزيوني والإنتاج، وقدم البرنامج التدريبي 13 مدرباً من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين.