وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، الوضع الصحي في غزة بأنه مأسوي بكل ما تعنيه الكلمة. وقال في تصريح خاص إلى «عكاظ» إن النظام الصحي في غزة شبه منهار، وهناك 36 مستشفى و72 مركزاً صحياً خرج معظمها عن الخدمة إما بالاستهداف المباشر أو بسبب نقص الوقود أو عدم توفر المياه والمستلزمات الطبية.

وأوضح المنظري أن هناك مئات الآلاف من النازحين تعرضوا لمختلف المهددات الصحية ومنها الأمراض المعدية التي بدأت تنتشر بينهم كالالتهابات الرئوية والنزلات المعوية الحادة والالتهابات الجلدية، وأيضا هناك ما يقارب 350 ألف مواطن يعانون من الأمراض غير السارية كالقلب والضغط والشرايين والربو والسكّر، ويوجد آلاف المرضى ممن يحتاجون إلى خدمات صحية عاجلة مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان والمصابين جراء الاعتداءات المباشرة كإصابات بتر الأطراف والإصابات الداخلية وإصابات العمود الفقري، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية وعمليات عاجلة لكنهم يفتقدون هذه الخدمات الطبية، موضحاً أن الالتهابات بدأت تحدث للمرضى المصابين بمختلف أنواع الإصابات مما يعرض حياتهم للمخاطر الجسيمة أو الوفاة.

كذلك قال المسؤول الصحي إن هناك ما يقارب الـ 450 ألف شخص يعانون الآن من مختلف أنواع الاضطرابات النفسية المتوسطة والشديدة الحدة، والذين يحتاجون إلى العناية الطبية لتجاوز ما يعانونه.

كما أشار إلى وجود ما يقارب نصف مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة، يحتاجون إلى عناية غذائية سريعة جداً وعاجلة لإنقاذ الحياة.