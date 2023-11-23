تستعد منطقة الباحة لاستقبال الأهالي والزوار للاستمتاع بأجوائها الدافئة في القطاع التهامي خلال فصل الشتاء مع ما شهدته المنطقة من أمطار عكست جمال الطبيعة وساهمت في جريان الأودية، وذلك بمتابعة أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وحرصت إمارة منطقة الباحة، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ أكثر من 56 فعالية ستبدأ مع انطلاق مهرجان شتاء الباحة في محافظات (المخواة - قلوة - الحجرة - غامد الزناد) التي تتميز بالعديد من المواقع السياحية والتراثية، من أهمها قرية ذي عين الأثرية، وقرية الخلف والخليف التاريخية، وجبل شدا، والعديد من المواقع السياحية والطبيعية والأثرية.

وعملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالقطاع التهامي على الاستعداد لاستقبال الأهالي والزوار لمهرجان الشتاء من مختلف مناطق المملكة، من خلال تهيئة العديد من المواقع السياحية وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وتكثيف الرقابة الصحية على جميع المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، مع تهيئة 70 حديقة ومتنزها، و30 ملعبا وساحة، وتركيب وتشغيل 30 شاشة عرض، وتزيين أكثر من 5 آلاف موقع بالإضاءات الديكورية، وتركيب وتشغيل 50 لوحة، والقيام بـ852 جولة رقابية، وتجهيز 94 آلية ومعدات للنظافة، مع تنفيذ أكثر من 3 آلاف جولة تفتيشية، وتحسين وتجميل 12 مدخلاً، إضافة إلى عدد من الفعاليات التي تقدمها هيئة التراث ووزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الباحة ووزارة الرياضة والغرفة التجارية بمحافظة المخواة وصحة الباحة وجمعية الثقافة والفنون وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق هدف والنادي الأدبي وغيرها من الجهات المعنية.