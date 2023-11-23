أعلنت أمانة محافظة جدة، وبالتعاون مع مرور المحافظة، أنه سيتم إغلاق طريق المدينة المنورة، في الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وشارع صاري، وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا، وذلك على فترتين.

وكشفت «أمانة جدة» أن الإغلاق الجزئي المؤقت سيتم لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة، وذلك ابتداء من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 11 صباح غد (الجمعة) الموافق 24 نوفمبر 2023، وكذلك للفترة نفسها من بعد غد (السبت).

ودعت قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة التالية: للمتجهين شمالاً إلى المدينة المنورة: الاتجاه إلى مخرج طريق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، وللمتجهين جنوباً: استخدام شارع صاري، كما يمكن أيضا استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة أدناه:



