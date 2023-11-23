تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (الخميس) اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.

وبحث الوزيران مسار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمحادثات التي قامت بها اللجنة في كل من بكين وموسكو ولندن وباريس.

كما ناقش الجانبان أهمية وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدّد الأمير فيصل بن فرحان على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأنه من الضروري إيجاد حل لوقف كافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.