أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، للعمل في السفارة السعودية في العاصمة البنغلاديشية (دكا)، والقنصلية السعودية في فرانكفورت بألمانيا.

وكشفت أن الوظائف المطلوب شغلها في السفارة السعودية في دكا هي: باحث، سكرتير تنفيذي، باحث قانوني، أخصائي علاقات عامة، وظيفة إدارية مساندة، أخصائي أمني، مترجم لغة إنجليزية، مشرف حاسب آلي، كما أن الوظائف المطلوب شغلها في القنصلية السعودية بفرانكفورت هي: باحث، وظيفة إدارية مساندة، مترجم لغة ألمانية، سكرتير تنفيذي، أخصائي علاقات عامة، أخصائي أمني، موضحة أن المزايا المالية تتمثل في: أجر شهري، بدل سكن، تأمين طبي، تذاكر سنوية، بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، بدلات أخرى.

وشددت إدارة الموارد البشرية في «الخارجية» على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً»، إذا كان المؤهل من خارج السعودية تتم معادلته من الجهة المختصة، إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن «5» في اختبار «ILETS» أو ما يعادلها في اختبار «TOFEL» أو لغة البلد المضيف، ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يتعهد خطياً بمباشرة مهمات عمله لدى البعثات في الخارج.

وأكدت أن التقديم يبدأ من اليوم (الخميس) 23 نوفمبر 2023، ويستمر التقديم حتى الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وذلك من خلال الرابط التالي: https://jobs.mofa.gov.sa/#ar/sites/CX_4003.