وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة للمتضررين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتجهيز قافلة تمثل أكثر من 326 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ستتحرك تباعاً إلى معبر رفح الحدودي، ومنه إلى قطاع غزة امتدادا للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية، كما سيتواصل نقل المساعدات الإغاثية السعودية عبر الجسرين البحري والجوي.