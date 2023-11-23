كشف صندوق تنمية الموارد البشرية أنه تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظاماً مما يعد تعدياً على المال العام، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ودعا الصندوق المستفيدين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية، وتقديم شكوى عن أي انتهاكات أو ممارسات للاستغلال غير المشروع للدعم المال، ومنها: عند وجود انتهاكات للأنظمة أو القواعد والسياسات الخاصة ببرامج دعم الصندوق، عند ملاحظة أي شبهة للاستغلال غير المشروع للدعم المالي لبرامج الصندوق، أي تصديق ناتج عن أي وقائع تشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو استغلال لبرامج الدعم.

وأشار الصندوق أن الشكوى تكون عن طريق الاتصال بالرقم:8001222030 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني bo@hrdf.org.sa