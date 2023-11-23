أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية أن عدد المذكرات المقدمة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات بلغت 747,077 مذكرة منذ إطلاق الخدمة رقميًا بشكل كامل قبل أقل من ثلاثة أعوام، كواحدة من أهم الخدمات الرقمية التي تتيحها منصة معين الرقمية لأطراف الدعوى والمستفيدين في القضاء الإداري وما تتطلبه جلساته وعملياته القضائية من خدمات رقمية مساندة.

وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية لكافة أطراف الدعاوى وممثليهم إمكانية تبادل المذكرات في كافة مراحل نظر الدعاوى والتقاضي وكافة دوائره دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، مع إمكانية الاطلاع على المذكرات من كافة أطراف الدعوى، وإشعارات تجديد المذكرات بشكل رقمي كامل.

ويحرص ديوان المظالم من خلال خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية على توفير الوقت والجهد لأطراف الدعاوى، وما يترتب عليه من تقليص لآماد التقاضي نتاج رقمنة الإجراءات وتطويرها وما يمكن أن تسهم به من تدقيق تلك الإجراءات وسرعة تنفيذها في سبيل تحقيق المستهدف الأول لديوان المظالم والمتمثل في العدالة الناجزة.